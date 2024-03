Vasco Rossi e la scaletta del tour 2024: “sono 24 canzoni con un inizio straordinario”

Vasco Rossi si avvicina al grande ritorno live con il presidio di due settimane a San Siro (con ben 7 concerti a Milano) e subito dopo i 4 al San Nicola di Bari.

Ma tutto avrà inizio allo Stadio Comunale di Bibione dove il 1° giugno ci sarà il concerto in esclusiva per il fan club ufficiale e il giorno successivo la data zero.

Un’altra estate straordinaria per il Blasco che ha abituato i suoi fan a concerti sempre epici.

E anche quest’anno non ci sarà da annoiarsi perché Vasco sta già lavorando alla scaletta che lui stesso definisce particolare.

Ventiquattro canzoni, 24 brani annunciati così:

Sto preparando una scaletta particolare.

L’anno scorso erano canzoni più intime sui rapporti uomo-donna.

Quest’anno sarà una scaletta diversa, più sul sociale.

Una social set list.

Sono 24 canzoni con un inizio straordinario.

Qui di seguito le date del tour estivo negli stadi.

VASCO ROSSI – TOUR ESTATE 2024

1 giugno – Stadio Comunale di Bibione (per il fan club)

2 giugno – Stadio Comunale di Bibione

7 giugno – Milano – Stadio San Siro

8 giugno – Milano – Stadio San Siro

11 giugno – Milano – Stadio San Siro

12 giugno – Milano – Stadio San Siro

15 giugno – Milano – Stadio San Siro

19 giugno – Milano – Stadio San Siro

20 giugno – Milano – Stadio San Siro

25 giugno – Bari – Stadio San Nicola

26 giugno – Bari – Stadio San Nicola

29 giugno – Bari – Stadio San Nicola

30 giugno – Bari – Stadio San Nicola

