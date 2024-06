Vasco Rossi annuncia “Vasco Live 2025”, il suo nuovo tour negli stadi

Con un post su Instagram, Vasco Rossi ha annunciato “VASCO LIVE 2025“, il suo nuovo tour negli stadi che lo vedrà protagonista la prossima estate da nord a sud.

L’annuncio arriva mentre sta per concludersi la “Vasco RockMusic Week” con ben sette concerti sold out allo Stadio San Siro di Milano che al momento ha raccolto oltre 400 mila fan. Sarà la sua 36esima volta a San Siro dagli anni Novanta: nessuno prima di lui. In più, anche il terzo anello – come la prima volta nel ’90 – è andato sold out.

VASCO ROSSI, “BOLLICINE REMIX”

In attesa della settima e ultima data a San Siro e l’arrivo a Bari, da questo momento è disponibile l’esclusivo video del remix del brano “Bollicine” – in scaletta durante questo tour – ed è inspirato alla scenografia originale del tour di Vasco del 1983. È un giusto mix di immagini del tempo e tecnologia moderna, rispettando il limitato numero di pixel e riuscendo così a trasportare lo spettatore in una sorta di viaggio nel tempo il più fedele possibile.

Il video rientra pienamente nei festeggiamenti del quarantennale del brano “Bollicine” per cui Carosello Records (con distribuzione Universal Music) ha pubblicato un’edizione rimasterizzata del disco di culto. Inoltre, il videoclip presenta la regia e la direzione artistica di Arturo Bertusi ed è prodotto e realizzato da Chiaroscuro Creative.

VASCO ROSSI LIVE 2025: DATE E BIGLIETTI

Per chi non è riuscito ad assistere ai concerti di Vasco Rossi di quest’anno a Bibione, Milano e Bari, qui sotto vi elenchiamo le nuove attesissime date del “VASCO LIVE 2025“. Il tour è prodotto da Live Nation:

31 maggio 2025 – TORINO, Stadio Olimpico

1° giugno 2025 – TORINO, Stadio Olimpico

5 giugno 2025 – FIRENZE, Visarno Arena

6 giugno 2025 – FIRENZE, Visarno Arena

11 giugno 2025 – BOLOGNA, Stadio Renato Dall’Ara

12 giugno 2025 – BOLOGNA, Stadio Renato Dall’Ara

16 giugno 2025 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona

17 giugno 2025 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona

21 giugno 2025 – MESSINA, Stadio San Filippo

22 giugno 2025 – MESSINA, Stadio San Filippo

27 giugno 2025 – ROMA, Stadio Olimpico

28 giugno 2025 – ROMA, Stadio Olimpico

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it/.

I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di mercoledì 10 luglio fino alle 12 di venerdì 12 luglio (per maggiori info, visitare www.priceless.com/music).

La vendita generale sarà aperta a partire dalle ore 12 di venerdì 12 luglio su Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina di Roberto Villani