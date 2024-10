Discoverland, Pier Cortese e Roberto Angelini live con Niccolò Fabi per un concerto che punta all’essenza

Ieri sera, giovedì 3 ottobre, presso la Santeria Toscana 31 si è tenuta la prima data del tour di presentazione di Ero (FioriRari / Santeria, distr. Audioglobe), il nuovo disco di Discoverland, duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini, che sul palco può contare sulla partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi in qualità di musicista aggiunto.

Ad impreziosire ancora di più il live l’opening act, affidato ad Alessandro Ragazzo e Leo Pari, amico e sostenitore del progetto sin dall’inizio, la cui penna figura in diverse tracce del disco.

Arriviamo poi alla scaletta, che segue fedelmente la tracklist del disco. Un caso raro, ma significativo, dal momento che Ero è la sintesi di un percorso, di un viaggio, sia dentro che fuori di noi, che parte in India e ci fa poi scendere sempre più in profondità, tra domande ancestrali e paure mistiche.

Ogni canzone rappresenta dunque un piccolo step, che ci avvicina sempre di più alla realizzazione del fatto che, alla fine, sarà un semplice bacio sulla bocca a salvarci, sarà l’amore!

Ma non è tutto! Così come la vita – secondo il principio della reincarnazione – è ciclica, allo stesso modo, il concerto non potrebbe non chiudersi che con un salto nel passato, lì dove tutto è iniziato. Ed ecco che Pier e Roberto ripropongono tre dei brani contenuti nel primo e omonimo album di Discoverland, omaggiando Paolo Conte, Björk, i Kings of Convenience e Ivan Graziani, per poi lasciare per un attimo il centro del palco a Niccolò Fabi, che incanta il pubblico con un’interpretazione tanto intensa quanto viscerale di Amori Con Le Ali.

pier cortese e roberto angelini LIVE CON NICCOLò FABI: LA RECENSIONE

“Per noi il live è la destinazione naturale, un luogo in cui fare esperienza della condivisione. Non c’è dunque miglior luogo per essere assolti dalla vita“, ci aveva detto poche settimane fa Pier Cortese (qui la nostra intervista) e, in effetti, il live amplifica ancora di più la componente emotiva del disco, che è già molto presente nella versione registrata in studio.

Inoltre, da sempre, il live dà maggiore spazio e libertà ai musicisti e questo fa sì che le parole diventino talvolta superflue, come nel caso del concerto di ieri sera, che ha posto i riflettori sull’intesa tra i tre amici e cantautori, che si sono donati completamente, mettendosi – ancora una volta – al servizio della musica e lasciandosi cullare dalle sue onde. Ci sono infatti creste emotive da cavalcare e code strumentali in cui lasciare che le poche, ma necessarie, parole dei brani ci interroghino, per poi sedimentare “nel nostro cuore, nel nostro spirito e nella nostra mente“.

Ed ecco che, se il disco va in profondità, il live va senza alcun dubbio all’essenza.

DISCOVERLAND: LA SCALETTA DEL LIVE

Intro Attimo Dopo Attimo Canto Ero Karmatango Terza Età Gange + Lokah Samasta Mantra Siren Al Di Là Via Con Me Yoga (brano di Björk) + Lasciarsi Un Giorno A Roma Amori Con Le Ali (brano di Niccolò Fabi) Monnalisa (brano di Ivan Graziani)

DISCOVERLAND, IL TOUR CON NICCOLò FABI: LE DATE

03 Ottobre – MILANO | Santeria

04 Ottobre – BOLOGNA | Cubo Unipol

09 Ottobre – CAMPOBASSO | Teatro Savoia

10 Ottobre – ROMA | Largo Venue

17 Ottobre – NAPOLI | Teatro Bolivar NUOVA DATA

18 Ottobre – FOGGIA | Teatro del Fuoco NUOVA DATA

19 Ottobre – TARANTO | Spazio Porto

20 Ottobre – FERRANDINA (MT) | Cine Teatro Bellocchio

24 Ottobre – PERUGIA | Auditorium San Francesco al Prato

25 Ottobre – CAMPI BISENZIO (FI) | Teatrodante Carlo Monni

02 Novembre – BENEVENTO | Teatro San Marco

03 Novembre – MOLFETTA (BA) | Eremo Club

07 Novembre – URBINO | Teatro Sanzio

08 Novembre – BUSSETO (PR) | Teatro Verdi

09 Novembre – SULMONA (AQ) | Teatro Maria Caniglia

12 Novembre – BOLZANO | Teatro Cristallo

13 Novembre – BASSANO DEL GRAPPA (VI) | Teatro Remondini

14 Novembre – TRENTO | Teatro Sanbapolis

21 Novembre – TORINO | Hiroshima Mon Amour

22 Novembre – RONCADE (TV) | New Age

26 Novembre – SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) | Teatro Bibiena

27 Novembre – NOVARA | Teatro Farragiana

28 Novembre – CESENATICO | Teatro Comunale

Foto di copertina a cura di Claudia Campoli