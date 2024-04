Dopo l’annuncio delle due imperdibili date nei palazzetti più importanti d’Italia, che si terranno il 5 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI), Tony Effe annuncia le prime date dell’Icon Summer Tour, in partenza il 7 giugno dal Wake Up Festival di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Prodotte da Vivo Concerti, le nove tappe dell’Icon Summer Tour vedranno Tony Effe esibirsi nei principali festival italiani e saranno l’occasione perfetta per presentare dal vivo i brani contenuti all’interno dell’album “Icon“, già certificato disco d’oro e da quattro settimane stabile al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti.

TONY EFFE, ICON SUMMER TOUR: LE DATE

7 Giugno 2024 – MONDOVÌ (CN), Wake up Festival

16 Giugno 2024 – ANNONE DI BRIANZA (LC), Nameless Festival

23 Giugno 2024 – FERRARA, Summer Vibez

13 Luglio 2024 – GUBBIO (PG), Wonderlast Festival

7 Agosto 2024 – AGRIGENTO, Live Arena

9 Agosto 2024 – RICCIONE, Space

10 Agosto 2024 – PETACCIATO (CB), Sabbie Mobili

14 Agosto 2024 – OLBIA (SS), Red Valley Festival

5 Settembre 2024 – PESCARA, Terrasound

I biglietti saranno disponibili sul sito di Ticketone a partire dalle 14:30 di lunedì 22 aprile, mentre per acquistarli nei punti di vendita offline di Ticketone bisognerà attendere le ore 10:00 di sabato 27 aprile.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Cian Moore