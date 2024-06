Dai recenti Sold Out alle Nuove Date: Samuele Bersani & Orchestra Tornano in Teatro

Samuele Bersani & Orchestra. Sono state annunciate le nuove date del tour teatrale del cantautore romagnolo.

Dopo il successo della tranche primaverile, una serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito in ogni tappa, Samuele Bersani è pronte per nuove date indoor con orchestra,

Dopo una data zero prevista a Civitanova Marche il prossimo 26 ottobre Samuele Bersani & Orchestra riprenderà il 9 novembre 2024 dal Teatro Arcimboldi di Milano.

Nelle nuove date il cantautore ha preparato una scaletta in cui attraverserà tutti i suoi successi per arrivare ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale.

Ad arricchire lo spettacolo i suoni maestosi dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, che si fonderanno con quelli della band di Bersani, creando un’atmosfera visionaria e momenti di grande intensità emotiva.

Ecco il calendario aggiornato dei prossimi concerti di Samuele Bersani & Orchestra, prodotti e organizzati da Friends and Partners:

23 luglio Cervia (RA), Piazza Garibaldi

28 luglio Cernobbio (CO), LeSerre Music & Comedy Festival

26 ottobre Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero)

09 novembre Milano, Teatro Arcimboldi

18 novembre Torino, Teatro Colosseo

21 novembre Bologna, Europauditorium

26 novembre Montecatini Terme (PT), Nuovo Teatro Verdi

29 novembre Brescia, Teatro Dis_play

03 dicembre Parma, Teatro Regio

06 dicembre Padova, Gran Teatro Geox

09 dicembre Catania, Teatro Metropolitan

16 dicembre Roma, Auditorium Conciliazione

18 dicembre Trieste, Teatro Rossetti

