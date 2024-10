Rose Villain: grande annuncio a sorpresa durante l’ultima data del suo tour nei club

Il suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” si è concluso proprio ieri al Fabrique di Milano, e Rose Villain non è riuscita a trattenersi dal fare uno speciale annuncio in diretta, in anteprima per i suoi fan presenti alla data finale: il 23 settembre 2025 la cantautrice salirà sul palco dell’Unipol Forum di Milano per un concerto unico e imperdibile.

Il giorno 23 non è scelto casualmente, infatti Rose ci tiene a specificare il motivo di questa decisione:

“Quando sono arrivata ventitreesima classificata a Sanremo, ho pensato che fosse una cosa brutta (…), poi ho pensato: però il 23 è il numero di Michael Jordan, è il numero dei campioni, 23 è anche il giorno del mio matrimonio, 23 è anche il compleanno della mia mamma, e 23 è anche il giorno di settembre dell’anno prossimo dove faremo il Forum!”

Rose Villain è già carica per tornare a esibirsi dal vivo, reduce da questo tour nei più grandi club italiani, completamente sold out, che l’ha vista sul palco in compagnia di diversi ospiti: a Napoli l’hanno accompagnata Geolier, MV Killa e Yung Snapp, mentre alla prima di Milano Madame e Ernia e all’ultima data del tour Bresh e Tony Effe.

I biglietti per la nuova data di Rose Villain al Forum di Milano saranno disponibili dalle 10 di domani, 31 ottobre, su Ticket One e nei punti vendita fisici autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI