Rachele Bastreghi un tour tra illustrazioni e musica: Un giorno da Psychodonna

Rachele Bastreghi, dopo il lungo e fortunato tour con i Baustelle, riprende il suo percorso da solista, annunciando il tour autunnale Un giorno da Psychodonna.

Questo nuovo progetto, nato dall’album omonimo pubblicato nel 2021, prosegue il racconto iniziato con il suo esordio solista e alcune date estive, aggiungendo un tocco unico grazie alla collaborazione con l’illustratore Alessandro Baronciani e il polistrumentista Mario Conte. Insieme a Gibilterra, Pirates e Musicus Concentus, hanno ideato uno spettacolo intimo e trascinante, dove la musica e l’arte visiva si fondono in un’esperienza sensoriale.

Un giorno da Psychodonna sarà un concerto per voce, piano ed elettronica, in cui Rachele Bastreghi, accompagnata da Mario Conte, si esibirà dal vivo, mentre Baronciani disegnerà in diretta, creando un dialogo tra suoni e immagini. Lo spettacolo immagina una giornata nella vita di una “Psychodonna”, una figura femminile che, finalmente, trova uno spazio tutto suo, dove può rinascere ogni mattina, inventare nuove realtà e affrontare il tramonto con uno spirito rivoluzionario.

Questa forma di spettacolo multidisciplinare segue il filone dei concerti illustrati che Baronciani ha già esplorato con altri artisti, come nel caso di Colapesce o del progetto Quando tutto diventò blu. Questa volta, però, il centro dell’attenzione è Rachele, una delle voci più iconiche della scena alternativa italiana, la cui presenza scenica e profondità artistica daranno vita a un evento dal sapore irripetibile.

In omaggio a una delle sue più grandi influenze, Giuni Russo, Bastreghi eseguirà una cover di Crisi metropolitana, brano del 1981 che vede la collaborazione tra Russo e Franco Battiato. Questa versione, personale e intensa, è stata pubblicata il 13 settembre 2024 in occasione del ventennale dalla scomparsa della cantautrice siciliana, come ulteriore testimonianza dell’eredità musicale che Giuni Russo ha lasciato e che Rachele porta avanti con orgoglio.

Il tour di Un giorno da Psychodonna toccherà numerose città italiane tra ottobre e dicembre 2024, portando in scena un mondo sospeso, in cui dolcezza e rivoluzione si intrecciano:

RACHELE BASTREGHI – UN GIORNO DA PSYCHODONNA – TOUR