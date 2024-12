Olly, a due settimane dall’annuncio del Tutta Vita Tour 2025 arrivano i primi sold-out

A due settimane dall’annuncio del Tutta Vita Tour 2025, Olly annuncia il sold-out della data all’Unipol Forum di Assago (MI) del prossimo 10 ottobre e quello della seconda data allo Stadium di Genova, prevista il 5 ottobre, che si aggiunge al tutto esaurito della prima data, in programma il 4 ottobre.

Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, il tour vedrà il cantautore esibirsi, per la prima volta in carriera, in cinque dei più importanti palazzetti d’Italia. Un traguardo che si aggiunge al disco d’oro ottenuto da Olly con Scarabocchi, brano estratto dall’album Tutta Vita (Epic Records / Sony Music Italy), che ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI / GfK degli album più venduti in Italia, restandoci per ben due settimane, prima di mettere definitivamente radici in Top5.

OLLY: DAL “LO RIFARò, LO RIFAREMO TOUR” AL “TUTTA VITA TOUR”

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club – SOLD OUT

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

