Michele Bravi torna con un live emotivamente travolgente e trasforma il teatro in una casa accogliente

Michele Bravi, Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi Tour: recensione e scaletta.

Dopo il successo delle due anteprime a Roma e Milano, Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo con il Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi Tour, che ieri sera – lunedì 30 settembre – ha fatto tappa al Teatro Arcimboldi Milano.

Con la direzione musicale di Carlo Di Francesco, il live è dedicato alla poesia, ai grandi poeti (Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Giorgio Caproni), di cui il cantautore fa ascoltare piccoli estratti di interviste, e a quelli che hanno dimenticato di esserlo, ed è un invito a prendersi cura – dandogli voce, spazio e tempo – della proprio poesia interiore.

Il concerto diventa così un viaggio introspettivo, emotivamente travolgente, e il teatro si trasforma in una casa accogliente, un posto nel quale sentirsi al sicuro, protetti, mentre la voce di Michele è una carezza, una mano sulla spalla che rassicura e ci ricorda che non siamo soli.

Ed ecco che, accompagnato da un quartetto d’archi, il cantautore umbro prende per mano il suo pubblico e, solo dopo aver creato una connessione, conduce ognuno tra i vicoli poetici della propria vita. Il viaggio, che inizia in solitaria, finisce però per essere condiviso. Di fatto, spesso basta un semplice sguardo per riconoscersi e riconoscere nell’altro le proprie ferite, il proprio dolore, così come la propria gioia e il proprio entusiasmo.

E, a questo proposito, Michele Bravi racconta: “Il mio luogo preferito sono gli occhi delle persone. Sono un luogo incredibile che provo a descrivere e raccontare nelle mie canzoni. Ho sempre pensato agli occhi come a delle finestrelle dalle quali potersi affacciare. Lì c’è tutto… ci sono le nostre contraddizioni e anche le nostre verità”.

È però necessario che qualcuno se ne prenda cura o che, per lo meno, sia disposto ad accoglierle ed accettarle.

MICHELE BRAVI: LA SCALETTA del live al teatro arcimboldi milano

Empatico e di un’intensità talvolta disarmante, Michele ha curato ogni singolo dettaglio di questo tour, a partire dalla scaletta, che è un viaggio sonoro delicato e intenso tra presente e passato, durante il quale ci fermiamo davanti a capolavori del calibro di C’è Tempo di Ivano Fossati e La Canzone Dei Vecchi Amanti di Franco Battiato, di cui Bravi propone due interpretazioni magistrali, da pelle d’oca.

Di seguito riportiamo la scaletta del live al Teatro Arcimboldi Milano:

Mantieni Il Bacio Leggi Dell’Universo Speach: Poesia Viaggio Nel Tempo Umorismo Italiano Speach: Occhi Se CI Guardassero Da Fuori Mi Sono Innamorato Di Te Inverno Dei Fiori Speach recitato C’è Tempo Malumore Francese Maneggiami Con Cura Speach: Odio Odio La Vita Breve Dei Coriandoli Sporchissima Poesia Speach: Amore La Canzone Dei Vecchi Amanti La Vita e La Felicità Solo Per Un Po’ Infanzia Negli Occhi Medley: Per Me Sei Importante, Diamanti, Storia Del Mio Corpo, Atlante Degli Amanti, Ricordami Il Diario Degli Errori

TU COSA VEDI QUANDO CHIUDI GLI OCCHI TOUR: Le date

04 Ottobre Pistoia | Teatro Manzoni

07 Ottobre Napoli | Teatro Politeama

09 Ottobre Catania | Teatro Metropolitan

11 Ottobre Modena | Teatro Storchi

14 Ottobre Roma | Teatro Sistina

