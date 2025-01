L’epopea live di Max Pezzali è senza fine: annunciato “MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro”

L’Epopea live di Max Pezzali non ha mai fine e il pubblico ne vuole sempre di più… il cantautore annuncia “MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro” negli stadi 2026.

Dopo il successo dei tour precedenti, Max Pezzali torna con nuove date che promettono di diventare un nuovo evento imperdibile. MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro, organizzato da Vivo Concerti, porterà Max in scena allo Stadio San Siro di Milano l’11 e 12 luglio 2026.

Con oltre 400.000 biglietti venduti nella tournée negli stadi del 2024, 180.000 biglietti per le 18 date invernali sold out e 520.000 presenze registrate tra i tour del 2022 e del 2023, Max Pezzali continua a consolidare il suo status di icona pop italiana. Dalle date sold out al Circo Massimo di Roma alla tripletta milanese di San Siro, il successo di Max è una linea continua che prosegue senza sosta.

Andiamo a riassumere tutte le date in calendario compreso, prima degli appuntamenti del 2026, quello del 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con il MAX FOREVER – Grand Prix, un evento unico che celebra una carriera iconica e apre la strada al nuovo capitolo negli stadi.

Attualmente MAx è impegnato con l’avventura di Questo Forum non è un albergo, che hanno registrato il tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano tra dicembre 2024 e gennaio 2025, e con Questo Pala non è un albergo, sette date sold out al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio al 2 febbraio 2025.

Max pezzali live, Calendario Ufficiale

MAX FOREVER – Questo Forum non è un albergo 2024

28 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

29 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

30 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

31 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum

3 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

4 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

5 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

7 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

8 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

9 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

10 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum (Sold Out)

MAX FOREVER – Questo Pala non è un albergo 2025

24 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

25 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

26 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

28 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

29 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

1 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

2 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (Sold Out)

MAX FOREVER – Grand Prix 2025

12 luglio 2025 | Imola @ Autodromo Enzo e Dino Ferrari

MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro: Stadi 2026

11 luglio 2026 | Milano @ Stadio San Siro

12 luglio 2026 | Milano @ Stadio San Siro

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI