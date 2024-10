Leggendario Concerto: Side Baby annuncia due imperdibili live in compagnia di tanti ospiti speciali

Il rapper romano Side Baby, a meno di un mese dall’uscita del suo ultimo disco “Leggendario“, annuncia “Leggendario Concerto“, due imperdibili date live, ricche di special guest: il 21 novembre all’Orion Club di Roma e il 26 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

I due concerti saranno prodotti da The Base a Roma e da Intersuoni a Milano, e vedranno il cantante esibirsi sul palco in compagnia di diversi amici e colleghi, non ancora svelati.

Ai live sarà possibile ascoltare il nuovo disco del rapper, pioniere della musica trap italiana, arrivato a tre anni di distanza dallo scorso progetto discografico “Il ritorno del vero“. L’album mostra una grande crescita artistica e personale dell’artista, che nella sua evoluzione è riuscito comunque a mantenere un forte legame con le sue origini.

“In questo disco resto strettamente legato alle mie radici. Roma, continua a essere al centro della mia musica, e il legame che ho con la mia città e il quartiere di Testaccio è indissolubile. Ogni storia che racconto, ogni immagine che creo, nasce da questo profondo rapporto.” racconta Side Baby. “In questo album ho voluto raccontare la mia quotidianità, le esperienze che vivo e tutto ciò che mi circonda. Ho sperimentato tanto, le collaborazioni sono nate in maniera spontanea, senza pressioni, e ognuna è stata una bomba, ha portato una carica unica a tutto il progetto.” continua il rapper.

Nel disco troviamo collaborazioni con molti nomi della scena urban e rap italiana come Tony Effe, con il quale faceva parte della Dark Polo Gang, Yung Snapp, MV Killa e Diss Gacha, ma anche artisti lontani dal suo genere come il feat. con Franco126 nel brano “Miracoli“.

I biglietti per i due live “Leggendario Concerto” di Side Baby a Roma e Milano sono già disponibili sui circuiti digitali.

