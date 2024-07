Laura Pausini, in attesa di grosse sorprese, raddoppia i live di Bari e Roma

LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, arrivano per la regina del pop italiano i primi raddoppi per le date del tour che da due anni vede l’artista esibirsi in tutto il mondo a suon di sold out.

La leg invernale del decimo tour mondiale di Laura Pausini è organizzato e prodotto da Friends&Partners. Il debutto avverrà il 4 novembre prossimo alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra per poi proseguire, tra Italia ed Europa, a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e, grande evento conclusivo nella notte di Capodanno, a Messina.

A grande richiesta arriva il raddoppio in due delle città italiane in calendario ovvero Bari e Roma. Con questi nuovi appuntamenti salgono a quattro gli show nel capoluogo pugliese e a sei quelli nella capitale, in meno di un anno.

Il decimo tour mondiale della nostra cantante più nota nel mondo ha già messo a segno oltre 450.000 spettatori tra Italia, Europa, Sud America e Stati Uniti con un incremento che supera del 25% dei paganti. Numeri che battono i risultati dei precedenti tour e confermano la Pausini come l’artista femminile più performante del nostro paese.

In attesa di grosse novità in arrivo nei prossimi per Laura, di recente vista tra l’altro tra il pubblico ai concerti di Taylor Swift e Renato Zero (oltre che a cena a casa di Ultimo), ecco il calendario aggiornato del Laura Pausini World Tour Winter 2024.

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

16 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO (NUOVA DATA)

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA (HAPPY NEW YEAR)