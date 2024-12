Jovanotti annuncia nuove date del tour “PalaJova 2025”

A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live, il tour di Lorenzo Jovanotti ha collezionato 20 date sold out. Adesso, visto l’entusiasmo del pubblico, l’artista annuncia nuovi appuntamenti del PalaJova 2025.

Con questo tour nei palazzetti dello sport, Jovanotti vuole proporre uno spettacolo innovativo che vada oltre il tradizionale concerto. L’idea è di creare un evento multisensoriale che unisce musica, energia, emozioni e condivisione. I palazzetti saranno trasformati in spazi unici; e sin dall’ingresso, accoglieranno il pubblico in un’atmosfera di simboli e colori. Ogni show sarà un incontro tra creatività e innovazione, dove la tecnologia servirà per amplificare le emozioni.

“Abbiamo finalmente ‘battezzato’ la scenotecnica che trasformerà i palasport dove saremo insieme per i #PalaJova“, dice Lorenzo. “In sette anni saranno cambiate molte cose ma la voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte in me. Il progetto che fino a poco fa era solo un rendering in uno schermo sta prendendo forma e sono contentissimo. Vi porto via con me, davvero, in un viaggione tutte le sere in cui ci vedremo. A gennaio mi riunisco con la band per cominciare a mettere insieme la musica, e tra 3 mesi esatti il debutto. Cominciamo a contare le ore. Ci si vede in giro da marzo“.

“Palajova 2025”, 8 nuovi appuntamenti

Lorenzo Jovanotti vuole dar vita a un live basato su energia e condivisione. Il suo auspicio è che gli spettatori vivano con intensità lo spettacolo, si lascino travolgere dalla gioia e non smettano di ballare. Tutti gli show avranno uno speciale opening act, affidato ad Axell e Nicol. Il primo è un giovane artista senegalese, già importante nella nuova scena urban, che a luglio 2024 ha pubblicato il suo primo EP Energy Kill Dem. Nicol, reduce da Sanremo Giovani dove ha presentato il brano Come mare, il 20 novembre ha pubblicato Viscere feat. Fabri Fibra. Inoltre, la giovane cantautrice torna a condividere il palco con Lorenzo Jovanotti, dopo le esibizioni live del 2022 nelle tappe di Barletta e Milano Bresso del Jova Beach Party.

Il PalaJova 2025 si arricchisce di ben 8 nuovi appuntamenti. Le date alla Vitrifrigo Arena di Pesaro diventano quattro, con l’aggiunta dell’8 marzo. Le serate all’Unipol Forum di Milano diventano dieci con l’8 e il 9 maggio; al Mandela Forum di Firenze sono sette con il 31 marzo; all’Inalpi Arena di Torino cinque con il 15 aprile. Le date al Palazzo dello Sport di Roma diventano otto, con l’aggiunta dell’1 e del 2 maggio; e all’Arena di Verona cinque con il 21 maggio.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. A Pesaro e Roma non verranno aggiunti ulteriori appuntamenti.

CALENDARIO “PALAJOVA 2025” – aggiornato

4 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

5 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena

7 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

8 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena NUOVA DATA

11 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

12 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

14 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

15 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

17 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

18 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

5 maggio – Milano – Unipol Forum

6 maggio – Milano – Unipol Forum

8 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

9 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

20 marzo – Zurigo – Hallenstadion

22 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

23 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

25 marzo – Firenze – Mandela Forum

26 marzo – Firenze – Mandela Forum

28 marzo – Firenze – Mandela Forum

29 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

31 marzo – Firenze – Mandela Forum NUOVA DATA

3 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

5 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena SOLD OUT

6 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

9 aprile – Torino – Inalpi Arena

10 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

12 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

13 aprile – Torino – Inalpi Arena

15 aprile – Torino – Inalpi Arena NUOVA DATA

22 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

23 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

26 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

29 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

1 maggio – Roma – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

2 maggio – Roma – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

15 maggio – Verona – Arena di Verona

16 maggio – Verona – Arena di Verona SOLD OUT

18 maggio – Verona – Arena di Verona SOLD OUT

19 maggio – Verona – Arena di Verona

21 maggio – Verona – Arena di Verona NUOVA DATA

