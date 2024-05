Jovanotti, dopo 7 anni l’atteso ritorno nei palasport con PalaJova 2025

A distanza di sette anni dal suo ultimo tour indoor, Jovanotti annuncia l’atteso ritorno nei palasport con PalaJova 2025.

“Non penso ad altro e non vedo l’ora”, ha dichiarato il Jova nazionale balzando tra i container e il glass di Viva Rai 2.

Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e – in sella alla sua bici – tanto buon vento, dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia.

Ed ecco che, dopo aver viaggiato in lungo e in largo, Jovanotti è ora pronto per riorganizzare la cambusa, riavviare il motore, preparare il nuovo assetto dell’equipaggio e tornare ad esibirsi nei principali palasport italiani, dove porterà tutta la sua travolgente energia e il suo entusiasmo contagioso.

JOVANOTTI, PALAJOVA 2025: le date

Pesaro @ Vitifrigo Arena | 4-5 marzo 2025

@ Vitifrigo Arena | 4-5 marzo 2025 Milano @ Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025

@ Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025 Zurigo @ Hallenstadion | 20 marzo 2025

@ Hallenstadion | 20 marzo 2025 Firenze @ Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26 marzo 2025

@ Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26 marzo 2025 Bologna @ Unipol Arena | 3-5 aprile 2025

@ Unipol Arena | 3-5 aprile 2025 Torino @ Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025

@ Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025 Roma @ Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025

I biglietti per le sette date ad ora annunciate, prodotte da Trident Music, saranno disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 maggio 2024.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI