I The Kolors annunciano il loro primo tour nei palazzetti nel 2026 a pochi mesi dal loro ritorno al Festival di Sanremo 2025

Dopo il successo della prima parte del loro tour europeo e un’estate che li ha visti protagonisti con il brano Karma, i The Kolors annunciano a sorpresa il loro ritorno live con il primo tour nei palazzetti nel 2026 “The Kolors Palasport 26“, in attesa di rivederli sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Stash ha scritto poche parole sui social per comunicare ai fan questi importanti appuntamenti nel 2026: «Un nuovo capitolo. Un passo importante nel nostro percorso». I The Kolors porteranno infatti il nuovo show per la prima volta nei palasport di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA).

“THE KOLORS PALASPORT 26”: LE DATE DEL TOUR

Ecco il calendario completo del nuovo tour nei palasport, prodotto e organizzato da Friends & Partners e ColorSound:

17 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

23 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum

27 marzo 2026 – Padova, Kioene Arena

28 marzo 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

31 marzo 2026 – Eboli (SA), Palasele

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e in tutti i circuiti di vendita abituali. Per tutte le altre info, è possibile visitare il sito di Friends & Partners.

THE KOLORS, DA SANREMO 2025 AI PALASPORT

I The Kolors torneranno al Festival di Sanremo per la terza volta tra i Big, dopo le partecipazioni nel 2018 con Frida (mai, mai, mai) e nel 2024 con il singolo Un ragazzo una ragazza, diventato uno dei brani più ascoltati e virali dell’anno.

