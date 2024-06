Gio Evan riabilita la leggerezza e pratica l’arte tenace dell’affetto al Moksa Bar del Circolo Magnolia

Ieri sera, martedì 18 giugno, al Circolo Magnolia di Segrate (MI) ha aperto il Moksa Bar, il primo lido itinerante di Gio Evan, che – tra musica, stand up comedy e poesia – si pone come obiettivo la riabilitazione della leggerezza, trasformando il concerto in una vera e propria festa in riva al mare, con tanto di sdraio, ombrelloni e tanti bagnini quanti sono i membri della band.

Tutto questo, però, senza mai dimenticare che “c’è un mare che non riesce ad essere attraversato, un mare dove la gente inciampa ancora, un mare in cui si muore. Insomma, un mare da rivedere”, perché il verbo “rivedere” non significa solo “guardare di nuovo“, ma anche “correggere“.

E, a questo proposito, Gio Evan ammette: “Io credo che le parole siano riabilitative ed educative. Proprio per questo nelle mie canzoni ogni parola viene calibrata, pesata, raffinata, lucidata e poi messa nelle orecchie delle altre persone“.

Ed ecco che, tornando al monologo sull’immigrazione, lo scrittore, poeta e cantautore chiosa: “AMARE significa sempre e solo ‘senza morte’, perché la ‘A’ è privativa, ed io l’unico cosa che posso accettare è una vita vista a-mare“.

GIO EVAN, A SEGRATE APRE IL MOKSA BAR

“Moksa Bar” non è un semplice concerto di due ore, ma un’esperienza collettiva per celebrare la complessità e la bellezza di questa folle vita, che Gio Evan considera una grandissima vittoria.

E, a questo proposito, il cantautore mantiene la promessa e poco dopo “Carrà” scende ad abbracciare la sua gente, scambiando con loro loro sguardi di complicità e parole di conforto, perché “l’affetto è la pratica spirituale più gratuita che abbiamo e ci permette di liberare con un semplice tocco“.

L’invito, a fine concerto, è dunque quello di continuare a praticare la libertà tenace dell’affetto, ma anche quello di parlare, perché “a volte il dialogo è la miglior terapia per sbrogliare i nodi delle nostre vite“.

GIO EVAN: LA SCALETTA DEL LIVE

Intro Africa Sabota Modì Hopper Mantra Allegro De Dominicis Ulay Estrospezione Mark Rothko Carrà Klimt Marinconia Andy Warhol L’Amarea Joseph Beuys Scuso Metà Mondo Monologo “Mareducato” A Piedi il Mondo Vittoria Susy

MOKSA BAR: LE DATE DEL TOUR