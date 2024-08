Geolier live 2025: dopo il sold out raddoppia la data a Roma

Geolier Live 2025. Il suo nuovo album “Dio lo sa”, ha conquistato il doppio disco di platino dopo tre settimane in testa alla classifica album di FIMI e “Il coraggio dei bambini – Atto II”, uscito lo scorso anno, continua ad essere tra i più venduti del 2024.

Geolier non si ferma e continua a raggiungere importanti risultati in questo anno che l’ha visto tra i protagonisti, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e i numerosi concerti in tutta Italia.

Reduce da tre sold out al Diego Armando Maradona di Napoli, la partecipazione al Rock in Roma che ha registrato la presenza di 32.000 spettatori e un tour estivo nei principali festival italiani tutto esaurito, il rapper continua la sua ondata di successo anche con il tour nei palazzetti programmato per il prossimo anno.

Dopo lo speciale annuncio del suo primo Ippodromo a Napoli il 25 luglio 2025 e 5 appuntamenti nei palasport più importanti d’Italia, registra il sold out il 28 marzo al palazzetto dello sport di Roma e annuncia il raddoppio della data per il 29 marzo.

Geolier live: date tour 2025

Queste le date, prodotte da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – NUOVA DATA

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

Foto di copertina di Vittorio Cioffi