Daniele Stefani omaggia la grande musica italiana con il live “Corde d’Italia Crossover”

Il 4 dicembre 2024 al Teatro Spazio 89 di Milano si è tenuto il concerto Corde d’Italia Crossover. Protagonista, il cantautore Daniele Stefani accompagnato sul palco dall’ensemble Le Cameriste Ambrosiane.

Lo spettacolo trae origine dall’album di cover Corde, che Daniele Stefani ha pubblicato il 27 maggio 2022, e dal tour Corde d’Italia che l’artista ha portato in giro per il nostro Paese celebrando i cantautori italiani.

Il concerto è un crossover, perché fa incontrare due mondi diversi: quello della musica pop e della musica classica. Il primo è rappresentato da Daniele Stefani e dai brani di cantautori come Dalla, De Gregori o Pino Daniele che egli interpreta. Il mondo della musica classica è impersonato dal quartetto d’archi Le Cameriste Ambrosiane. Inoltre, per l’occasione, Stefani ha inserito in scaletta anche alcuni brani del suo repertorio, riarrangiati in versione cameristica.

La scaletta di Corde d’Italia Crossover è un alternarsi di momenti molto diversi tra loro, accomunati però dalla bellezza e potenza della musica. Si passa da Puccini a Lucio Dalla, da Nino Rota a De Gregori, Vecchioni e De André. Il concerto è anche un viaggio attraverso l’Italia e alla scoperta dei suoi artisti, da nord a sud. In scaletta, un solo brano in inglese: si tratta di Imagine, che chiude lo spettacolo.

Quasi tutte le canzoni sono interpretate da Daniele Stefani, voce e chitarra, insieme alle Cameriste Ambrosiane. L’unione tra il cantautore e il quartetto restituisce i brani in una dimensione essenziale, intima ed emozionale. Vi sono poi alcuni momenti, come il medley dedicato alle musiche di Nino Rota o l’aria Nessun dorma, che sono lasciati alle note del quartetto d’archi. Stefani propone in acustico un medley di alcuni brani che hanno segnato la sua carriera: Il Falso, Trentenni e Il tempo gira.

Corde d’Italia Crossover non fa leva su giochi di luce, effetti visivi o video che al giorno d’oggi sono utilizzatissimi nei concerti, rendendoli spettacoli da vedere più che da ascoltare. Daniele Stefani rimette al centro la musica e, soprattutto, i musicisti grazie alla preziosa presenza sul palco de Le Cameriste Ambrosiane.

“Corde d’Italia crossover”, la scaletta

Un giorno d’amore

Vecchio frac (Domenico Modugno)

Luci a San Siro (Roberto Vecchioni)

Medley Nino Rota: Amarcord – Il padrino – La strada – 8 e 1/2

La donna cannone ( Francesco De Gregori)

Nessun dorma (Puccini)

Caruso (Lucio Dalla)

Napule è – Je so’ pazzo (Pino Daniele)

Nuovo Cinema Paradiso

Medley acustico: Il falso, Trentenni, Il tempo gira

Felicità (Lucio Dalla)

La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André)

Chiara luna

Svalutation (Adriano Celentano)

La fiducia

Imagine (John Lennon)