Colapesce Dimartino un disco e un tour per dirsi arrivederci

Colapesce e Dimartino tour in arrivo e nuovo disco. Il duo torna a calcare i palchi per un’ultima, intensa celebrazione del loro percorso artistico insieme, con una serie di concerti orchestrali che sanciscono cinque anni di collaborazione e successi.

Inoltre il 6 dicembre 2024, uscirà il loro primo album live, “ARCHI, OTTONI E PREOCCUPAZIONI – Dal vivo, con Orchestra”, anticipando un tour speciale che prenderà il via il 9 dicembre, intitolato “Lux Orchestra Beach”.

Un Album Live per Festeggiare un Viaggio Musicale

Registrato lo scorso giugno a Lugo di Romagna con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi, ARCHI, OTTONI E PREOCCUPAZIONI – Dal vivo, con Orchestra raccoglie l’essenza dei due album in studio del duo, I Mortali e Lux Eterna Beach, riletti attraverso arrangiamenti orchestrali che esaltano il loro immaginario musicale.

Il progetto rappresenta una sintesi perfetta del sodalizio artistico nato a fine 2019, unendo brani iconici a nuove sfumature sonore, tra archi e ottoni che amplificano l’intensità dei testi e delle melodie.

Colapesce e Dimartino: Tra Canzoni Indimenticabili e Successi Internazionali

Dal loro debutto con I Mortali e il successo clamoroso di Musica Leggerissima, brano che ha dominato le classifiche italiane e internazionali, Colapesce e Dimartino sono diventati simboli di una nuova canzone d’autore, capace di fondere poesia e leggerezza. La hit, certificata con cinque dischi di platino in Italia e doppio platino in Spagna, è solo uno dei tanti successi del duo, che è tornato a brillare a Sanremo con Splash, vincitore del Premio della Critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla.

Il loro ultimo album, Lux Eterna Beach, è un mosaico di canzoni che spaziano dal sociale al personale con singoli come Cose da pazzi, Considera, Ragazzo di destra e Sesso e Architettura. Questo viaggio artistico si è esteso anche al cinema. Il film La primavera della mia vita, cult movie che ha conquistato premi prestigiosi come il Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora originale.

Un Arrivederci tra Emozione e Spettacolo

Il tour Lux Orchestra Beach rappresenta un arrivederci più che un addio definitivo. Per Colapesce e Dimartino, questo è il momento di celebrare con il pubblico un viaggio indimenticabile. Un’ulteriore occasione di vivere la magia del loro sodalizio artistico attraverso una scenografia sonora intensa e orchestrale.

colapesce dimartino Tour “Lux Orchestra Beach”

Sei date per dirsi arrivederci. A partire dal 9 dicembre, Colapesce e Dimartino attraverseranno l’Italia per sei date speciali. Ad accompagnarli le orchestre locali, toccando alcuni dei teatri più importanti del Paese. Ogni concerto rappresenterà una serata esclusiva per celebrare insieme al pubblico il loro viaggio musicale.

Ecco il calendario completo del tour “Lux Orchestra Beach”:

Lunedì 9 dicembre 2024 || Taranto – Teatro Orfeo (Orchestra Della Magna)

|| Taranto – Teatro Orfeo (Orchestra Della Magna) Martedì 10 dicembre 2024 || Bari – Teatro Petruzzelli (Orchestra Della Magna)

|| Bari – Teatro Petruzzelli (Orchestra Della Magna) Mercoledì 11 dicembre 2024 || Matera – Auditorium Raffaele Gervasio (Orchestra Della Magna)

|| Matera – Auditorium Raffaele Gervasio (Orchestra Della Magna) Sabato 4 gennaio 2025 || Palermo – Teatro Politeama Garibaldi (Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo)

|| Palermo – Teatro Politeama Garibaldi (Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo) Venerdì 17 gennaio 2025 || Milano – Teatro Dal Verme (Orchestra Arcangelo Corelli)

|| Milano – Teatro Dal Verme (Orchestra Arcangelo Corelli) Sabato 18 gennaio 2025 || Carpi – Teatro Comunale (Orchestra Arcangelo Corelli)

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita online. Dal 10 novembre, nei punti vendita autorizzati.