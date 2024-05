Claudio Baglioni, si aggiungono tre nuove date al suo tour “aTUTTOCUORE”

Grazie alla travolgente risposta di pubblico, il tour legato al progetto “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni non accenna a fermarsi, trasformandosi in “aTUTTOCUOREplus ultra“. Proprio per questo motivo, alle quattro date già annunciate precedentemente si aggiungono tre nuovi appuntamenti all’Arena di Verona nei giorni 26-27-28 settembre 2024.

Questo tour sarà un gran finale unico, in edizione speciale, dopo i 41 concerti trionfali del celebre artista che ha incantato oltre 500 mila persone nelle arene indoor, congedandosi ufficialmente da queste ultime.

Con queste date verrà celebrato l’anniversario del connubio tra l’artista e l’Arena di Verona, nato cinquant’anni fa, che si radica nella storia della città simbolo dell’amore romantico e che accoglie quest’evento eccezionale.

CLAUDIO BAGLIONI “aTUTTOCUOREplus ultra” BIGLIETTI E DATE

Ecco il calendario aggiornato di tutte le date del tour “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

19/09/2024 – Arena di VERONA

20/09/2024 – Arena di VERONA

21/09/2024 – Arena di VERONA

22/09/2024 – Arena di VERONA

26/09/2024 – Arena di VERONA (NUOVA DATA)

27/09/2024 – Arena di VERONA (NUOVA DATA)

28/09/2024 – Arena di VERONA (NUOVA DATA)

I biglietti per le tre nuove date evento all’Arena di Verona sono disponibili da mercoledì 8 maggio su TicketOne, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

