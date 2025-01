Brunori Sas: dopo l’annuncio dei palasport arriva L’Albero delle Noci – Tour Estate

L’albero delle Noci si prepara a dare i suoi frutti e Brunori Sas è pronto per il grande ritorno live, dapprima nei palazzetti e successivamente nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia, dove farà tappa L’Albero delle Noci – Tour Estate, prodotto da Vivo Concerti, che seguirà l’attesissimo live con orchestra al Circo Massimo di Roma, in programma il 18 giugno 2025, e anticiperà quello previsto il prossimo 3 ottobre all’Arena di Verona.

L’Albero delle Noci – Tour Estate sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle non solo i classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, ma anche i brani contenuti all’interno del suo nuovo progetto discografico, L’Albero Delle Noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 14:30 di lunedì 3 febbraio.

BRUNORI SAS || L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

@ Villa Manin Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

@ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia @ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

@ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

@ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

@ Arena della Regina Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

@ Piazza del Popolo Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

@ Piazza della Libertà Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

@ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

@ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

@ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

@ Teatro dei Ruderi di Cirella Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

@ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

@ Circo Massimo Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona

BRUNORI SAS || TOUR 2025