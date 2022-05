Classifiche di vendita FIMI settimana 20: Gemitaiz primo e LDA sul podio degli album. Nei singoli ingresso fuori dalla Top 10 per i Måneskin

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 30 del 2022. Da questa settimana le nostre classifiche tornano in un solo articolo in modo da leggerle e conoscerle tutte.

Questa settimana negli album tre nuovi ingressi in Top 10 di cui due italiani. Gemitaiz, che riesce a scalzare Lazza dalla vetta dopo cinque settimane, e LDA che, grazie anche i numerosi instore, debutta sul podio.

Nei singoli Rhove rimane in testa con la sua Shakerando. Presenti in Top 20 ancora 4 brani del Festival di Sanremo. Mahmood e Blanco risalgono di una posizione e si portano alla #2… nemmeno l’effetto Eurovision li ha aiutati a superare il nuovo fenomeno della scena musicale. Debutto fuori dalla Top 10 per il nuovo singolo dei Måneskin.

I brani del nuovo disco di Gemitaiz entrano in classifica. Uno, in Top 20, e un totale di 8 brani in Top 50. Ingresso tiepido per Capo Plaza che con Goyard debutta alla #50.

Nei vinili guida ancora Fibra ed entra in Too 50 grazie alle ristampa in vinile, Il cielo della vergine di Marco Masini, a 22 anni dall’uscita.

Andiamo a scoprire le classifiche. Clicca in basso su continua.