Classifiche di vendita FIMI settimana 29: thasup spodesta Fedez, Tananai e Mara Sattei. Nei vinili ben sei dischi di Alessandra Amoroso

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 29 del 2022.

Lazza mantiene la prima posizione negli album per la decima settimana non consecutiva. Rkomi risale sul podio a discapito di Fedez e subito dietro Irama. Continua la salita dell’EP di Anna, trainato da Gasolina, che è a un passo dalla Top 10.

Per quel che riguarda i singoli il nuovo brano di thasup, S!r!, con Sfera Ebbasta, Lazza e Charlie Charles, debutta in prima posizione riuscendo a detronizzare il terzetto formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. In salita alla sesta posizione Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Per quel che riguarda i vinili la classifica è dominata nelle prime posizioni dalla musica internazionale ma, l’arrivo per la prima volta su 33 giri dei dischi di Alessandra Amoroso, conquista la Top 20 e, per la precisione, le posizioni #6, #10, #12, #13, #15 e #17.

