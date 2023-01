La classifica degli autori più certificati nel 2022. I Producer, da Zef a Michelangelo, sempre più protagonista. Davide Petrella resiste sul podio

Classifica autori italiani 2022.

Con la fine dell’anno ritorna la nostra classifica che svela quali sono stati gli autori di canzoni più certificati dell’anno. Ci eravamo lasciati circa sei mesi fa con la classifica del primo semestre che vedeva Zef alla guida seguito da Marz e Michelangelo.

Un trio di produttori che sottolinea come la musica, e il modo di farla, sia cambiato anche in Italia. Oggi i produttori sono parte integrante e fondamentale della nascita, o comunque dell’evoluzione dei brani. Nella musica rap e Urban più che in ogni altro genere.

Cosa sarà cambiato in questi sei mesi che hanno concluso il 2022? Vi sveliamo che sono in ascesa Alessandro La Cava e Paolo Antonacci mentre scende Federica Abbate, l’unica donna presente nella classifica insieme ad Elisa.

È ora si scoprire la Top 20 ricordando che questa classifica tiene conto solo degli autori italiani (abbiamo fatto eccezione inserendo però nomi molto noti in Italia come Shablo, nato a Buenois Aires, e Sick Luke, nato a Londra) e tiene conto solo dei brani scritti per altri e che non vedono l’autore come protagonista “interprete” della canzoni. Per scoprire i cantanti più certificati dell’anno arriverà una nuova classifica sulle nostre pagine tra qualche giorno.

Partiamo quindi… cliccate in basso su continua!