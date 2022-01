Certificazioni FIMI settimana 52: l’anno si chiude con Sfera, Marracash, Zucchero, Irama, LDA, Marco Mengoni e tanti altri traguardi

Certificazioni FIMI settimana 52, le ultime certificazioni del 2021 e le ultime con le attuali soglie nei singoli (platino 70.000, oro 35.000) che da settimana prossima saliranno rispettivamente a 100.000 e 50.000.

Sono tanti gli artisti, sia italiani che internazionali che conquistano nuovi traguardi nell’ultima settimana dell’anno. Andiamo a scoprirli insieme.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO, oltre 280.000 unità, per Senorita di Shawn Mendes & Camila Cabello. DOPPIO DISCO DI PLATINO per Zombie dei The Cranberries (1994) e per la recente Cold heart di Elton John & Dua Lipa.

Arrivano al DISCO DI PLATINO, 70.000 unità:

Space Oddity di David Bowie (1969)

di (1969) Born in the U.S.A . di Bruce Springsteen (1984)

. di (1984) All along the Watchtower di Jimi Hendrix (1968)

di (1968) Walk this way degli Aerosmith & RUN-D.M.C. (1975)

degli (1975) Start me up dei Rolling Stones (1981)

dei (1981) Holly Jolly Christmas di Michael Bublé (2011)

DISCO D’ORO invece per:

Do it do it di Acraze feat. Cherish (2021)

di feat. (2021) The Christmas Song di Nat ‘King’ Cole feat Nathalie Cole (1949)

di feat (1949) Moth to a flame di Swedish House Mafia & The Weeknd (2021)

di & (2021) O Holy night di Mariah Carey (1994)

di (1994) All i want is Christmas is you di Michael Bublé (2011)

di (2011) Don’t stop ‘til You get enough di Michael Jackson (1978)

di (1978) Womanizer di Britney Spears (2008)

di (2008) Everyday di A$AP Rocky feat. Rod Stewart , Miguel & Mark Ronson (2015)

di feat. , & (2015) Let’s get loud di Jennifer Lopez (2001)

di (2001) Hold on di Chord Overstreet (2017)

di (2017) Starry Night di Peggy Gou (2019)

di (2019) Subredosis di Romeo Santos feat Ozuna (2017)

di feat (2017) Orphans dei Coldplay (2019)

ALBUM INTERNAZIONALI

SESTO DISCO DI PLATINO, oltre 300.000 copie, per lo storico The Dark side of the moon dei Pink Floyd. DISCO DI PLATINO per The Heist di Macklemore & Ryan Lewis, progetto del 2012.

DISCO D’ORO a Feels like home di Norah Jones (2004), Twenty five di George Michael del 2006, Lover di Taylor Swift (2019) e Regatta De Blanc dei The Police (1979).

Clicca su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.