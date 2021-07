CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA 29: doppia certificazione per Blanco. Nuovi traguardi per Deddy, Irama e Mengoni

Certificazioni FIMI settimana 29… dopo l’abbuffata della scorsa settimana rallentano i riconoscimenti ma non per le canzoni estive. Sono tre i brani dell’estate 2021 a raggiungere questa settimana il disco d’oro.

Nuova certificazione anche per Deddy di Amici e ben due nuovi traguardi per il giovanissimo Blanco.

Partiamo subito con la musica internazionale in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Before you go di Lewis Capaldi. DISCO DI PLATINO invece per la hit del 2003 di Britney Spears, Toxic.

Disco d’oro per Daddy Cool di Boney M., Fiel di Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez e Never going home di Kungs. Passiamo agli album…

ALBUM INTERNAZIONALI

Certificazione DISCO D’ORO per l’album Mind of mine di Zayn pubblicato nel 2016. Questa è l’unica certificazione ad un disco internazionale in Italia questa settimana.

