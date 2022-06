Certificazioni FIMI settimana 24: “La dolce vita” è il primo tormentone dell’estate 2022 ad arrivare al disco d’oro

Certificazioni FIMI settimana 24 del 2022.

Settimana anomala in cui sono gli album internazionali a fare il pieno di certificazioni. Per quel che riguarda gli italiani Sangiovanni fa salire il bottino di Sanremo 2022 e arrivano nuove certificazioni per Gemitaiz, Rocco Hunt e Night Skinny, tra gli altri.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

Due certificazioni DISCO D’ORO questa settimana. Riconoscimenti che vanno a due singoli usciti entrambi nel 2022. Si tratta di di Bones degli Imagine dragons e di Sacrifice di The Weekend.

ALBUM INTERNAZIONALI

Come dicevamo in apertura sono diversi gli album internazionali certificati questa settimana in Italia.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Night visions, album del 2012 degli Imagine Dragons. Stesso traguardo per Astroworld di Travis Scott (2018). DISCO DI PLATINO per Sunny side up di Paolo Nutini, disco lanciato nel 2009.

Platino per Dawn di Kendrick Lamar, progetto uscito nel 2017.

Passiamo ai DISCHI D’ORO per le oltre 25.000 unità/copie. Lo conquistano From the fires di Greta Van Fleet del 2017, Cry baby di Melanie Martinez del 2015 , il mitico Strange days dei The Doors (del 1967!!!) e, infine, per Sigh no more di Mumford & Sons (2009).

