Scopri le canzoni preferite del Festival di Sanremo: vota nel nostro sondaggio!

Sanremo di Amadeus.

Il regno di Amadeus a Sanremo è terminato e, come ormai è noto, l’edizione 2025 del Festival è stata affidata a Carlo Conti. È giunto il momento di decretare le vostre canzoni preferite delle ultime 5 edizioni!

Abbiamo creato un sondaggio dove potrete sceglierle, selezionando cinque brani per ciascuna edizione dal 2020 al 2024.

Al termine del sondaggio, le canzoni che avranno ricevuto più voti si sfideranno di nuovo per decretare la canzone preferita dai lettori di All Music Italia. Il sondaggio rimarrà aperto per due settimane, quindi avrete tempo fino al 23 giugno per esprimere le vostre preferenze.

Non perdete l’occasione di far sentire la vostra voce e di celebrare la musica italiana e il Festival di Sanremo. Votate e condividete il sondaggio con amici e familiari!

