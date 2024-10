Sanremo Giovani 2024, svelati i nomi dei 46 artisti scelti da Carlo Conti. Ben undici artisti arrivano da Amici di Maria De Filippi

Quest’oggi, giovedì 17 ottobre, sono stati finalmente resi noti i nomi dei 40 artisti, diventati in corso di selezione 46, di Sanremo Giovani 2024, scelti da Carlo Conti e dalla Commissione Musicale, che saranno poi ascoltati dal vivo nelle sede romana della Rai.

A partire dal 12 novembre, per ben quattro settimane, i 24 artisti che supereranno le audizioni live verranno divisi in gruppi da 6 e, ogni settimana, si sfideranno in prima serata su Rai 2. A qualificarsi per la semifinale soltanto 3 artisti per ogni puntata.

Saranno dunque 12 i semifinalisti che il 10 dicembre si contenderanno, sempre in diretta su Rai 2, i sei pass disponibili per la finale di Sanremo Giovani 2024, che si terrà mercoledì 18 dicembre e vedrà solo 3 artisti superare l’ultimo step, diventando di diritto i primi 3 cantanti in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Ma non è tutto! A loro si aggiungerà infatti un quarto e ultimo cantante, proveniente da Area Sanremo 2024, contest aperto anche a chi non fa parte di una casa discografica. Ma, procediamo step by step, partendo dalle audizioni. Qui, infatti, una commissione eleggerà 10 vincitori, tra i quali Carlo Conti e la Commissione Musicale sceglierà 2 finalisti.

Questi ultimi entreranno in gioco a livello televisivo proprio durante la finale di Sanremo Giovani 2024, durante la quale – dopo essersi confrontati tra di loro – verrà scelto il quarto e ultimo cantante in gara per le nuove proposte del Festival di Sanremo 2025.

