Sanremo Giovani 2024: tutto pronto per la semifinale. Scopriamo i due prescelti di Area Sanremo

Tutto pronto per la semifinale di Sanremo Giovani 2024. In attesa di conoscere i 6 finalisti Carlo Conti e la Commissione musicale hanno scelto tra i 10 vincitori di Area Sanremo i due artisti che si confronteranno per un posto all’Ariston.

Nel corso dell’ultimo mese i 24 artisti in gara, scelti su 546 candidati, si sono confrontati in scontri diretti. Questi i risultati:

Da qui, i 12 semifinalisti che martedì 10 dicembre si sfideranno in 6 scontri diretti per determinare i sei finalisti. Il 18 dicembre, nella prima serata di Rai1, con altri tre scontri diretti verranno proclamate le prime tre Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025:

A loro si aggiungeranno in finale per un ultimo scontro diretto i 2 artisti prescelti dal Contest parallelo Area Sanremo.

