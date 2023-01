Sanremo 2023: Colla Zio in gara al Festival con Non mi va

Sanremo 2023 Colla Zio, dopo aver conquistato il pass grazie ad Asfalto presentata Sanremo Giovani, saranno in gara al Festival con il brano Non mi va.

Il brano in gara è un funk contemporaneo, colorato e fresco. Un mix tra le barre del rap e il canto armonizzato in stile Colla Zio.

Sanremo 2023 COLLA ZIO Non mi va significato e autori del brano

Parla dei momenti di insicurezza che tutti attraversiamo. Sono quei momenti in cui capita di pensare non mi va e si tende a vedere tutto o bianco o nero, senza cogliere le sfumature.

Un sassolino nella scarpa che tutti hanno, ma ce ne dimentichiamo. Ricordarselo potrebbe far sentire meno soli.

I Colla Zio sono:

Andrea Armo Arminio – venticinque anni

Andrea Mala Malatesta – vent’anni per sempre

Francesco Glampo Lamperti – ventitre anni

Tommaso Berna Bernasconi – ventitre anni

Tommaso Petta Manzoni – ventun’anni

Gli autori del brano sono: di Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti, Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni, G. Pesenti.

Durante la serata delle cover interpreteranno Salirò di Daniele Silvestri insieme a Ditonellapiaga.

Sanremo 2023 COLLA ZIO NON MI VA TESTO

Resta qui un’altra notte con me

Resto qui un’altra notte sto male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Quelli che puliscono i cessi

Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti

Molti che prendono in giro se stessi

Ma tu non sei nessuna di questi

Tu sei come tabacco

Io matto uno scacco

Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia

Ci ripetiamo perché siamo la storia

Dici troppo “che noia” e ti rovini la forma

Faccio la fine del topo

Se gioco e lo sapevo

Ti voglio e non ti chiedo di più, ma come si fa

Mi piace la tua bocca e “La spada nella roccia”

Mi chiamano Artù all’università

Sei la fine ad est

Piazza Tienanmen

Ho una scia di passi sull’oceano

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Il mare ti indirizza alla Savana

Lei mi dice che non vuol dire come si chiama

Mollo solo quando non sono più a mollo

Faccio pause per farmi pensare

Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai

Non mi va

Bimba, sai che la mia lingua è un mitra

Parlo male e ti mordi le dita

Non ho fame finché sei sfinita, minchia

Ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male