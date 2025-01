Sanremo 2025: a un mese dalla partenza i favoriti secondo i bookmaker

Sanremo 2025: le ultime quote scommesse su Big e Nuove Proposte.

Le quote scommesse aggiornate al 13 gennaio 2025 iniziano a delineare i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2025. Tuttavia, attenzione: il prossimo 20 gennaio, la stampa ascolterà in anteprima i brani in gara e le prime pagelle potrebbero ribaltare completamente i pronostici.

Con i bookmaker che affinano le loro analisi, è chiaro che alcune sorprese potrebbero ancora essere dietro l’angolo. Ecco un’analisi delle quote di Sisal e Goldbet, con uno sguardo sia sui Big sia sulle Nuove Proposte.

