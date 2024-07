Festival di Sanremo 2027, la Rai ha già scelto il successore di Carlo Conti

Dopo lo slittamento in avanti delle date del Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 a causa della concomitanza – sulle reti Mediaset – delle partite di Coppa Italia, la Rai ha svelato anche che nel contratto di collaborazione con Stefano Di Martino è prevista un’opzione per una possibile gestione della kermesse una volta che Carlo Conti avrà concluso il suo biennio, ovvero nel 2027.

Al momento, però, il ballerino e conduttore preferisce non pensarci: “Abbiamo tante cose da fare prima di arrivare a Sanremo, c’è tempo. Certo, a chi non piacerebbe condurlo? Io me lo guardo da casa, ma se Carlo Conti mi invita per una serata, io per lui ci sono sempre“.

Nell’attesa, il prossimo 2 settembre De Martino intraprenderà un nuovo viaggio alla guida di Affari Tuoi. Ma non è tutto! Nel suo contratto pluriennale è infatti prevista anche la conduzione di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2.

FESTIVAL DI SANREMO 2027: DOPO CARLO CONTI ARRIVA STEFANO DE MARTINO

Nel 2027 Stefano Di Martino compirà 38 anni e, se confermato alla guida della kermesse, diventerebbe il più giovane conduttore del Festival di Sanremo degli ultimi 26 anni, dopo il biennio 1999-2000 affidato a Fabio Fazio (che aveva 35-36 anni, ndr) e – ancora prima – il Festival di Andrea Occhipinti (1991) che, all’età di 34 anni, condusse la kermesse con Edwige Fenech, mentre la direzione artistica venne affidata ad Adriano Aragozzini.

Sono invece soltanto sei le donne alle quali è stato affidato il timone del Festival: Lilli Lembo nel 1961, Maria Giovanna Elmi nel 1978, Loretta Goggi nel 1986, Raffaella Carrà nel 2001, Simona Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010.

Nessuna di loro, però, ha mai rivestito anche il ruolo di direttrice artistica.