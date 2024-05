Sanremo 2024: tutte le donne in gara ottengono almeno una certificazione. Non succedeva da 14 anni…

Con le ultime certificazioni FIMI rilasciate lunedì scorso è arrivato il disco d’oro di BigMama per La Rabbia non mi basta, una certificazione importante perché con essa è arrivato un traguardo importante: tutte le donne in gara al Festival di Sanremo 2024, e le loro canzoni, sono state certificate almeno con il disco d’oro.

Su 30 cantanti in gara all’ultimo Sanremo 9 erano donne, tra l’altro tutte soliste in quanto in questo ultimo Festival non hanno trovato spazio duetti.

Eccole con relativa certificazione raggiunta ad oggi, 2 maggio 2024:

Annalisa – Sinceramente triplo disco di platino

Angelina Mango – La noia doppio disco di platino

Rose Villain – Click Boom! disco di platino

Loredana Berté – Pazza disco di platino

Emma – Apnea disco di platino

Clara – Diamanti grezzi disco di platino

Alessandra Amoroso – Fino a qui disco d’oro

Fiorella Mannoia – Mariposa disco d’oro

BigMama – La rabbia non mi basta disco d’oro

Il traguardo è molto importante anche perché, andando indietro negli anni e tenendo conto solo delle artiste salite sul palco da soliste (quindi sono escluse per esempio la Michielin nell’anno con Fedez, i duo tipo La Rappresentante di lista e le coppie nate per la partecipazione come Nesli con Alice Paba), questo risultato non veniva raggiunto dal 2010, anno presentato da Antonella Clerici in cui tutte le donne in gara ottennero una certificazione… ma erano solo quattro!

Tra l’altro le ultime due edizioni del Festival di Sanremo guidate da Amadeus, quelle del 2023 e del 2024, hanno il record di presenza femminili soliste in gara… nove artiste.

Cliccate in basso su continua per l’elenco delle donne soliste in gara, esclusivamente nelle categoria Big/Campioni/Artisti, delle ultime 15 edizioni del Festival e quanti di loro hanno ottenuto certificazioni.