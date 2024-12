Sarà Sanremo, Carlo Conti: il brano di Tony Effe stupirà. Sugli artisti dei talent in gara nei giovani: “Il talent oggi è gavetta”

Sarà Sanremo la conferenza stampa della finale di Sanremo Giovani con Carlo Conti. Dal caso Tony Effe alla gara dei giovani passando per il 31esimo big in gara.

Nella giornata del 17 dicembre si è svolta la conferenza stampa di Sarà Sanremo, la finale di Sanremo Giovani con cui saranno scelte le 4 Nuove proposte in gara al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della serata in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 18 dicembre i 30 cantanti in gara sveleranno anche i titoli delle loro canzoni (ma non gli autori).

Cliccate in basso su continua per scoprire le dichiarazioni di Carlo Conti.