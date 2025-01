Festival di Sanremo: gli artisti che mancano da più anni, tra scelte e esclusioni

Gli artisti che mancano dal Festival di Sanremo da più anni: per scelta personale o dei direttori artistici.

Il Festival di Sanremo è un evento che, ogni anno, riunisce generazioni di artisti, ma ci sono grandi nomi della musica italiana che non calcano il palco dell’Ariston da molti anni. Alcuni per scelta personale, altri perché esclusi dai direttori artistici.

Tra gli assenti eccellenti troviamo artisti diventati icone internazionali, il cui successo è iniziato proprio a Sanremo. Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Andrea Bocelli hanno partecipato alla gara agli esordi della loro carriera per poi spiccare il volo verso un successo mondiale.

Eros Ramazzotti, vincitore delle Nuove Proposte nel 1984 con Terra promessa, è tornato in gara nel 1985 con Una storia importante e ha partecipato per l’ultima volta nel 1986 con Adesso tu, brano che gli valse la vittoria nella categoria Big. Sono quindi passati 39 anni dalla sua ultima apparizione in gara.

Laura Pausini, invece, debutta nel 1993 vincendo tra le Nuove Proposte con La solitudine. Torna l’anno successivo con Strani amori, classificandosi terza. Da allora, sono trascorsi ben 31 anni di successi e riconoscimenti a livello mondiale come il Golden Globe e la nomination all’Oscar.

Andrea Bocelli vinse le Nuove Proposte nel 1994 con Il mare calmo della sera e nel 1995 arrivò quarto con Con te partirò, brano che lo ha consacrato a livello mondiale. La sua assenza dalla gara dura ormai 30 anni.

Questi artisti, pur avendo fatto la storia di Sanremo, hanno preferito concentrarsi su carriere internazionali. La loro presenza oggi sarebbe improbabile: perché rischiare di confrontarsi con giovani talenti o trend passeggeri quando hanno già dimostrato tutto?

I grandi assenti storici

Altri nomi legati al Festival mancano da decenni. Mina, il cui debutto risale al 1960, partecipò per l’ultima volta nel 1961 con Le mille bolle blu. Dopo critiche e accanimento della stampa per una performance influenzata da problemi alla gola, Mina promise di non partecipare mai più a una competizione canora, Festival in primis. Sono passati 66 anni e quella promessa è stata mantenuta e, semmai ci sarà un ritorno, sarà da Direttore artistico con carta bianca sulle scelte.

Sono passati ben 54 anni dall’ultima volta che Adriano Celentano è apparso sul palco del Festival di Sanremo come artista in gara. L’ultima volta fu nel 1971. Avrebbe dovuto parteciparvi per la sesta volta nel 1973 ma si ritirò per protesta.

Risale invece al 1972 l’unica partecipazione di Ivano Fossati. Il cantautore gareggiò con la sua band, i Delirium e ci tornò solo come autore vincendo tra l’altro per ben due volte il Premio della Critica: con Mia Martini e con Fiorella Mannoia.

Caterina Caselli manca dal 1990, ovvero da 35 anni. Ritiratasi dalla carriera di cantante, da anni Caterina è una discografica di successo. In entrambi i casi, come per Mina, è praticamente impossibile pensare ad Adriano o alla Caselli nuovamente in gara.

Come la Caselli anche i Pooh mancano dal 1990, hanno in cui parteciparono per la prima e ultima volta alla gara vincendola con Uomini soli. Altro vincitore mai più tornato a gareggiare è Riccardo Cocciante. Sua la vittoria nel 1991 con Se stiamo insieme.

Zucchero e Vasco Rossi sono due big che, nonostante partecipazioni passate, non hanno mai avuto grandi risultati sul palco dell’Ariston. Zucchero ha gareggiato quattro volte tra il 1982 e il 1986, mentre Vasco ha partecipato nel 1982 e nel 1983. Brani come Vita spericolata e Donne sono oggi iconici, ma non trovarono il favore delle giurie dell’epoca e infatti i due cantautori non tornare più in gara al Festival.

Mancano, entrambi dal 1993, ovvero da 32 anni, Biagio Antonacci e Renato Zero. Zero debuttò solo nel 1991 con Spalle al muro, secondo posto, e ci tornerà per l’ultima volta nel 1993 con Ave Maria (quinta) ricevendo in entrambi i casi due lunghi applausi dal pubblico in sala.

Biagio invece debutta da Nuova proposta nel 1988 con un brano, Voglio vivere in un attimo, che non arriva in finale. Torna in gara nel 1993, questa volta tra i big, con Non so più a chi credere e si classica all’ottavo posto. Le successive apparizioni all’Ariston saranno sempre da ospite.

La prima, ed ad oggi ultima partecipazione di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, come artista in gara al Festival, risale al 1989 con Vasco. Il cantautore ci tornerà solo come ospite e, nel 2022, come autore per Gianni Morandi.

Un’artista spesso cercata ma mai convinta a tornare è sicuramente Carmen Consoli, assente dal 2000. Manca invece dal 2010, seconda di due partecipazioni in gara (la prima fu nel 1995), Max Pezzali. L’artista ha sempre detto di non essere adatto alla gara e alla tensione che genera la kermesse e infatti quella con Il mio secondo tempo fu l’ultima volta.

Non hanno mai preso parte al Festival di Sanremo artisti come Francesco DeGregori, Antonello Venditti, Francesco Guccini, Luca Carboni, Gianna Nannini e Ligabue. Anche Tiziano Ferro e Cesare Cremonini non hanno ancora debuttato, sebbene siano spesso accostati al Festival. Secondo i rumors, negli ultimi anni Tiziano starebbe riflettendo sulla possibilità di partecipare.

Ci sono poi artisti che, spesso ingiustamente, mancano da oltre 12 anni dal Festival di Sanremo nonostante abbiano presentato uno o più brani nel corso degli anni. Alcuni di loro hanno persino vinto il Festival. Cliccate in basso su continua per scoprirli.