Area Sanremo 2024: i 336 iscritti sosterranno le audizioni nella “Area Sanremo Music Week” dal 17 al 23 novembre

Nel giorno dell’annuncio dei 24 artisti in gara a Sanremo Giovani, sono stati comunicati anche i nomi degli iscritti ad Area Sanremo 2024, il contest da cui, ricordiamo, sarà scelta una delle quattro Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025.

Con l’abbassamento dell’età massima a 26 anni, voluto da Carlo Conti, il numero di iscritti al contest organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, guidata dall’avv. Filippo Biolé, è diminuito in modo significativo (gli over 27 rappresentavano lo scorso anno il 35% degli iscritti).

Quest’anno sono 336 gli artisti iscritti ad Area Sanremo 2024.

Tra loro anche voci note per via di partecipazioni a talent show, come Albe, Ascanio, Carmen Ferreri, Crytical, Jore, Niveo e Stefano Farinetti (in arte Neno) da Amici di Maria De Filippi.

Da X Factor troviamo la vincitrice Sofia Tornambene (Kimono), Maria Tomba, Gabriele Esposito e Blue Phelix. Presenti anche Gabriele Sarmiento da Il Collegio, Nicolò Galasso da Mare Fuori e il vincitore di Castrocaro 2023, Djomi.

LE AUDIZIONI DI AREA SANREMO 2024

Rispetto agli scorsi anni, in cui le audizioni di Area Sanremo si svolgevano nei weekend dei mesi di ottobre e novembre, quest’anno si concentreranno in un’unica settimana, denominata Area Sanremo Music Week, dal 17 al 23 novembre 2024.

Questa nuova iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di vivere intensamente la “città della Musica” e di confrontarsi con professionisti del settore, esplorando nuove attività artistiche. La settimana di audizioni include attività collaterali come visite al Teatro Ariston, talk con artisti e professionisti, e la “Sinfonica Experience,” che coinvolgerà i giovani in sessioni quotidiane di confronto e approfondimento musicale.

La Fondazione ha inoltre annunciato un percorso post-concorso per alcuni artisti selezionati, che potranno collaborare a progetti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, sotto la guida dei maestri Giancarlo De Lorenzo e Valter Sivilotti.

Le audizioni si svolgeranno dal 17 al 19 novembre 2024 al Palafiori di Sanremo, ma al momento non sono ancora stati resi noti i nomi dei professionisti che comporranno la Commissione di Valutazione di Area Sanremo 2024.

Il 22 novembre saranno annunciati i dieci artisti vincitori, che il 23 novembre saranno ascoltati da Carlo Conti e dalla Commissione RAI, i quali sceglieranno due nomi da portare alla finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1 il 18 dicembre 2024.

Uno di questi artisti si unirà ai tre selezionati da Sanremo Giovani 2024 e prenderà parte al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte.