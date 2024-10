DA CONCLUDERE – Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani da novembre e il Dopofestival a febbraio

Il suo nome era già nell’aria da tempo attraverso le indiscrezioni di Dagospia ma negli ultimi giorni è arrivata la conferma ufficiale: sarà Alessandro Cattelan a condurre i cinque appuntamenti di Sanremo Giovani a partire da novembre e il Dopofestival a febbraio.

Un viaggio che quest’anno sarà un vero e proprio talent quello dei giovani di Sanremo. In seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre, Alessandro Cattelan accompagnerà i giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo” del 18 dicembre.

Ma l’impegno di Alessandro non finisce qui: a febbraio, infatti, condurrà il “Dopofestival“, che – come già annunciato dal Direttore Artistico Carlo Conti – tornerà sugli schermi di Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival.

Alessandro Cattelan condurrà i cinque appuntamenti di Sanremo Giovani, in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Il format sarà un vero talent, in cui i nuovi artisti verranno selezionati dalla Commissione Musicale. La finale sarà il 18 dicembre con “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo“. Inoltre, Cattelan presenterà anche il Dopofestival dall’11 al 14 febbraio su Rai 1, come annunciato da Carlo Conti.

ALESSANDRO CATTELAN CONDUCE SANREMO GIOVANI 2024: COME SI SVOLGE

Per quanto riguarda Sanremo Giovani, invece, il direttore artistico e la commissione musicale selezioneranno almeno 40 artisti. Da queste audizioni verranno poi scelti 24 giovani artisti, che prenderanno parte al talent in onda su Rai2 il 12, 19 e 26 novembre e il 3 dicembre.

Durante ognuna di queste quattro serate si esibiranno sei artisti, ma soltanto tre di loro passeranno il turno. I dodici rimasti si sfideranno poi durante semifinale del 10 dicembre, in diretta sempre su Rai2, e solo sei di loro approderanno alla finale.

commissione musicale di Sanremo Giovani, composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia

Qui le strade di Sanremo Giovani e Area Sanremo finalmente si uniranno. I sei vincitori della semifinale e i due artisti scelti da Area Sanremo parteciperanno infatti alla finale in diretta su Rai1 del 18 dicembre, durante la quale quattro di loro staccheranno un pass per il Festival di Sanremo 2025, dove si esibiranno nella sezione Nuove Proposte.