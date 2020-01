Elodie This is Elodie, recensione di Fabio Fiume.

Dopo un po’ di ricerca, di giri su se stessa per capire artisticamente dove volesse andare e cosa esprimere, da un paio d’anni Elodie sembra aver trovato la sua strada; lo ha fatto grazie ad un pop con all’interno frammenti di tante altre cose, dal rap alla urban, dalla dance alla black music ( in varie sue declinazioni ) ed a cui, senza troppa difficoltà data l’avvenenza, ha fatto seguito anche un percorso di donna non indifferente, appropriato alle proposte.

Adesso, dopo tanto girovagare, è arrivato il momento di approdare al terzo album, questo This Is Elodie, che raccoglie anche parte di quel viaggio costellato già di diversi successi, da Nero Bali con Michele Bravi & Gué Pequeno, a Rambla con Ghemon, passando per Pensare Male con i The Kolors, fino a Margarita grazie alla quale ha conosciuto anche il suo attuale compagno, uno dei re del rap nostrano, Marracash.

All’interno di This Is Elodie, la nostra si mette in maniera convincente al servizio delle canzoni e non cerca di strafare su di esse; tutte hanno una propria forza mediatica e radiofonica così come, va detto, tutte sono molto poco suonate, figlie di tanto lavoro di studio, impreziosite dai molteplici ospiti alla produzione o ai feat. più che dal sudore di musicisti e usura degli strumenti.

La cosa non è certo deprecabile se il risultato è adeguato e sinceramente lo è.

This Is Elodie è un disco curato, completo, figlio dei tempi ma dotato di diverse canzoni che non risulteranno vecchie già domani. Come in Non è La Fine proposta con Gemitaiz e tirata su un tragitto urban in cui i due sembrano girarsi attorno, portando i loro mondi artistici specifici in un riuscito amalgama, scavalcando i confini che potevano risultare più rigidi.

Se Gemitaiz è l’attualità del rap, Fabri Fibra è uno dei grandi dello stile e qui interviene in Mal Di Testa che è un po’ circense nel mood, con dei fiati stonacchiati, quasi ubriachi, come in alcune cose del suo produttore Neffa, che qui regala pure un cameo; un po’ affrettata però è la conclusione.

In Diamanti, ballata in cui “ogni inizio parte da una fine”, interviene Ernia, ed il numero degli ospiti della tracklist s’impreziosisce anche della presenza di Lazza e Low Kidd che arricchiscono Vado A Ballare Da Sola che ha base sincopata, di quelle che potrebbero essere anche proprie di un disco dei due.

Con il reggae di Lupi Mannari è già estate, leggero, spensierato, così come è molto da bella stagione l’elettronica ficcante di Apposta Per Noi, che mi ha ricordato nel basso synth le produzioni 80 di Stock Aitken & Waterman.

In Sposa la cantante diventa più morbida nell’interpretazione condivisa con Margherita Vicario, artista in ascesa e sempre più convincente, così come si veste di sensualità in Lontano, firmato tra gli altri da Roberto Casalino ed in cui è facile immaginarla sinuosa mentre racconta di quest’amore che forse ha bisogno di un po’ di allontanamento, di fuga dalla dipendenza che esso dà.

Niente Canzoni D’Amore è il crudo racconto di una storia che è forse sesso, possesso, di “un figlio di pu***na che però lascia sempre spazio solamente per lei”, che bilancia la forza di un testo esplicito e poetico in alcune sue parti, con un’ esecuzione sentita piano e voce.

Questa modalità soft, passando però dal piano alla chitarra a guidare, è confermata nella conclusiva In Fondo Non C’è.

Elodie è così probabilmente vestita non dell’abito che le è congeniale con questo album, ma di un vero e proprio guardaroba completo, data la varietà delle proposte comprese al suo interno. E le stanno tutte proprio bene.

Nb: L’album sarà poi arricchito nella versione digitale da Andromeda il brano con cui l’artista è in gara a Sanremo la settimana prossima, quando sarà disponibile anche la versione fisica e completa del disco.

BRANI MIGLIORI: Niente Canzoni D’Amore, Lontano, Apposta Per Noi

VOTO: Sette ½

TRACKLIST ELODIE THIS IS ELODIE