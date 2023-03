Radio Date: i nuovi singoli in uscita nella settimana del 31 marzo. Pinguini Tattici Nucleari, Luigi Strangis e Guè

Radio date 31 marzo.

Un nuovo radio date pieno di nuove canzoni in arrivo. E la quantità di nuovi singoli in uscita ci fa già pensare all’estate, la stagione dei tormentoni. Considerando che, nel momento in cui scriviamo, ne sono stati annunciati ben 142 per la sola giornata di venerdì!

Tra di loro spiccano i nomi dei Pinguini Tattici Nucleari, Ron sempre attento ai nuovi talenti in duetto con Leo Gassmann, Rocco Hunt, Luigi Strangis, Aiello, Boro Boro con Elettra Lamborghini (tormentone estivo? ascolteremo presto…), Fred De Palma, Giovanni Truppi, Guè (che, per errore, qualche giorno fa ha pubblicato un suo video hot), Lorenzo Fragola e Mameli (ancora insieme per il nuovo singolo estivo?).

Quindi sono tantissime le novità. Siete pronti a scoprirle tutte?