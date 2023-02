Radio date 3 febbraio.

Nella settimana pre-Festival di Sanremo, come da tradizione, i big italiani, non solo quelli in gara, non lanciano nuovi singoli. E il 2023 non fa certo eccezione, tranne Elodie che, nonostante sia prossima alla sua partecipazione alla kermesse, lancia un nuovo brano per anticipare il suo disco in uscita.

