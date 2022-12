Ecco tutti i nuovi singoli in uscita a gennaio 2023 (articolo in costante aggiornamento)

Nuove canzoni e nuovi singoli in uscita a gennaio 2023, release date.

Nuovo anno, nuovo giro e nuova corsa. Ripartiamo con i nostri articoli mensili in cui cerchiamo di darvi un elenco in costante aggiornamento dei brani in uscita, in radio o in digitale, giorno per giorno.

Chissà come sarà questo 2023 visto che il 2022 ha visto toccare anche punte di 180 nuovi singoli a settimana. Quel che ad oggi sappiamo è che l’1 gennaio 2013, il primo giorno del nuovo anno, si parte subito con Tiziano Ferro che estrae dal suo disco un terzo singolo, r()t()nda, il brano in duetto thasup contenuto anche nell’album di quest’ultimo, e il ritorno di Rovazzi.

Cominciamo a scoprire le novità di gennaio 2023 allora… cliccate in basso su continua per scoprire le canzoni già annunciate con uscita nel primo mese dell’anno.