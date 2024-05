New Music Friday: pagelle ai brani del 17 maggio 2024: Torna Tropico ed è super efficace.

Tornano le nostre pagelle dei nuovi singoli della settimana del 17 maggio a cura di Dario Costa.

Questa settimana, forse, mi sento particolarmente buono. Per quanto riguarda il mio parere, tra i brani che sono riuscito ad ascoltare, non sono presenti insufficienze! Certo, ho evidenziato diverse criticità nei singoli usciti, ma non al punto di andare sotto alla soglia minima di accettazione. So che alcuni voti, in ogni caso, non piaceranno, ma è quello che accade sempre giusto?

Allora ecco a voi le pagelle dei nuovi singoli usciti, cliccate in basso su continua per scoprirle.