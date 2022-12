Pagelle ai nuovi Singoli italiani del dicembre: Convincono le nuove di Noemi, Matteo Romani, Livio Cori e centomilacarie

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 16 dicembre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

E anche il 2022 sta per dirci addio. Sicuramente lo fa con le ultime pagelle di quest’annata che nonostante i giochi discografici ( ammesso che ce ne siano ancora ) praticamente fatti, non manca di lanciare delle proposte che di certo scavalcheranno il cenone ed i botti.

Nel ringraziarvi personalmente per l’affetto ed il seguito che anche quest’anno avete tributato a questa mia rubrica settimanale vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Cliccate in basso su continua per le pagelle nuovi singoli del 16 dicembre 2022.