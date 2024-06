New music Friday, pagelle ai brani del 14 giugno: Il valore di una canzone ce lo ricordano Silvia Salemi, Meganoidi e Fiorella

New music Friday le pagelle ai nuovi singoli in uscita il 14 giugno 2024 a cura di Ambra Cianfoni.

Pensavo fosse una settimana un po’ triste poi sono arrivati questi singoli e sono saltata dalla sedia.. ancora si fa e si scrive buona musica! C’è sempre speranza….

Ma andiamo alle pagelle di questa settimana.

Darrn – Marevivo

A guardare la copertina, la cover del pezzo sapientemente dipinto, ci si aspetta un brano super interessante tanto quanto i volti che disegnati emergono Come a dare vita al mare. Purtroppo il brano non soddisfa completamente le aspettative. Il testo sinceramente non riesco bene a comprenderlo. Ma perché questi cantanti rapper trapper della scena italiana non articolano? io voglio capire quello che state raccontando giuro mi sforzo e poi magari mi piace pure e sicuramente è anche molto interessante ma se non riesco ad ascoltare le parole come faccio?

La descrizione che l’autore ha scritto del pezzo è anche assolutamente interessante, il messaggio e l’argomento che tratta, dualità tra caos e lucidità, tempesta emotiva… Insomma un tema super interessante di cui scrivere e cantare. Ma devo assolutamente spendere delle parole su questo artista che da anni regala all’ascoltatore immagini e atmosfere molto interessanti nelle quali immergersi, quindi come spesso ci tengo a sottolineare sto veramente parlando solamente di questo pezzo. Infatti ripeto che: l’idea l’argomento è l’attenzione alla ricerca di emozioni e colori è indubbiamente vincente.

Voto 5

⭐⭐⭐⭐⭐

Legno – Cupido

Quando sento una chitarra partire in un brano con semplicità anche nel giro armonico, sono felice, nel senso che ascolto effettivamente uno strumento suonare e mi piace! Però… non mi ha particolarmente entusiasmata, me ne accorgo perché mi distraggo! I legno vantano un super successo nella scena indie ma purtroppo non mi hanno mai davvero entusiasmata. Il rischio degli autori e cantautori di questo genere musicale è proprio quello di cadere nella ripetitività nella scelta stilistica di suoni e ricorrenti rime e parole, un pò sempre uguali.

E prendo la palla al balzo come si dice, ma solo d’amore dobbiamo parlare oh indie italiano, possibile? Che poi attenzione perché se andiamo a vedere nel corso della storia di questo genere non era assolutamente l’unico argomento, oh io sono la prima grande romantica figuriamoci, ma le storie d’amore possono essere un pretesto per raccontare altro! Sennò gira tutto intorno a questo, e non c’è fuga, e tutti dallo psicologo evviva!!! Anche in questo sono la prima e che Dio benedica gli psicologi.

Voto 6

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Cricca- zero drammi

Cricca ci invita tutti ad affrontare la vita sorridendo, per superare i momenti più difficili, con leggerezza “ci vediamo sulla luna… Se ti va!“.

È un bel flusso continuo il modo di cantare del giovane Cricca, anche un po’ un tuffo negli anni 90 mi ricorda, dai banchi di amici, quella scia di cantanti che ascoltavamo alle scuole medie quelli dei poster di Cioè!

La cover del pezzo lo vede in bilico su una sedia quasi a giocare a stare in equilibrio, un gioco insomma! lui sempre intonatissimo anche live, pulitissimo senza esagerare né strafare.

Arrangiamento, boh un po’ sentito e risentito ma appunto il pezzo non ha grandi pretese credo…

Voto 6

⭐⭐⭐⭐⭐⭐



Jvli feat Emma e Olly – ho voglia di te

Allora.. super dance super disco da “pompare” come si dice e saltare davanti alle casse in discoteca super super beat appunto pezzo unicamente da discoteca e lo sarà sicuro tutta l’estate 100%

Ma Emma perché in questo pezzo? Che c’entrava ? C’era bisogno? Trovo che questa artista sia una delle voci più interessanti del decennio più potenti ed in continua crescita, migliora anche se non ce ne sarebbe bisogno lei vola Sempre più alta! Sicuramente un artista può divertirsi in un brano così ma davvero la snatura, è importante per un cantante fare delle scelte se e cosa cantare e perché.

Tornando al pezzo per quanto riguarda il testo a parte “mi piaci tu che mi fai il caffè meglio del bar” immagine Dolcissima e rievocativa, a parte questo, davvero… Che devo dire forse non gli interessava? Ma perché in discoteca non si può ballare un pezzo con un testo che abbia senso, Esempio? Il più famoso in assoluto che si balla mixato e remixato all’infinito, dall’alba dei tempi, ha un testo stupendo “My dream is to fly

Over the rainbow so high”

Sicuro la ballerò anch’io questa estate in discoteca ma non la canterò e invece Rise Up la cantiamo tutti assicurato!

Vogliamo fare un prodotto completo disco con ben 3 artisti così di cui una grande voce, si poteva fare meglio.

Voto 6

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Albe- Tornami addosso

Durante un concerto di Max Pezzali proprio durante il brano Eccoti un ragazzo chiede a una ragazza di sposarlo. Il momento viene per caso immortalato da un altro ragazzo che era al concerto Albe riceve il video di questo momento e decide di scriverci una canzone. Ho trovato questo brano un dolcissimo omaggio sia a questo storico pezzo che ad un momento che sicuramente nella vita di questi due giovani sposi, resterà indelebile per sempre.

Albe ha scelto proprio la foto di quell’istante per la copertina del pezzo, altra idea molto dolce. Una buona idea non definisce per forza la riuscita di un pezzo ma in questo caso la semplicità dell’arrangiamento e del testo ne comunicano una giusta riuscita.

Voto 6 e mezzo

⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨



Mara Sattei – solo guai

Eh si bel casino le storie d’amore mai finite che portano “solo guai”.. così canta Mara Sattei con un ritornello che resta in testa, un pop urban il suo, sempre interessante. La forza del brano in particolare è la parte ritmica, in questa leggerissima baciata, fondamentale per creare un loop perfetto fra testo e musica.

Voto 6 e mezzo

⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨



