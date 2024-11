Zecchino d’Oro, al via l’edizione n°67 del festival più amato dalle famiglie

Zecchino d’Oro 2024 – 67ª edizione Dal 29 novembre al 1° dicembre, in diretta su Rai 1 e RaiPlay si conferma un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati di musica. Quest’anno, l’evento unisce tradizione e innovazione, con la partecipazione di grandi autori che hanno scelto di raccontare il mondo dell’infanzia con canzoni che parlano di amicizia, inclusione, tecnologia e amore per la vita.

Zecchino d’oro 2024 – Un parterre di autori illustri

Le 14 nuove canzoni in gara, selezionate tra oltre 580 proposte, portano la firma di 36 autori, tra musicisti affermati e giovani promesse della musica italiana. In questa edizione, spiccano alcuni nomi celebri che hanno contribuito con brani originali e significativi:

Red Canzian , storico bassista dei Pooh , ha composto Il magico viaggio di Marco Polo , un omaggio al grande esploratore veneziano, raccontato con poesia e coraggio. Red Canzian sottolinea: È incredibile condensare il Milione in tre minuti di musica. Questa canzone celebra l’audacia di inseguire i propri sogni

, storico bassista dei , ha composto , un omaggio al grande esploratore veneziano, raccontato con poesia e coraggio. sottolinea: È incredibile condensare il Milione in tre minuti di musica. Questa canzone celebra l’audacia di inseguire i propri sogni Johnson Righeira , icona della musica anni ‘80, presenta L’estate sta iniziando , un brano che gioca con ironia sulla spensieratezza estiva, richiamando il celebre tormentone L’estate sta finendo. Righeira racconta: Tornare allo Zecchino d’Oro è come ritrovare un vecchio amico. Questa canzone parla di vacanze, ma soprattutto di libertà

, icona della musica anni ‘80, presenta , un brano che gioca con ironia sulla spensieratezza estiva, richiamando il celebre tormentone racconta: Tornare allo Zecchino d’Oro è come ritrovare un vecchio amico. Questa canzone parla di vacanze, ma soprattutto di libertà Luca Argentero , noto attore, co-autore del testo di Diventare un albero , descrive la crescita personale come un processo lento e paziente. Questa canzone rappresenta anche il mio percorso come padre. Ogni piccolo gesto contribuisce a creare radici forti, proprio come in un albero

, noto attore, co-autore del testo di , descrive la crescita personale come un processo lento e paziente. Questa canzone rappresenta anche il mio percorso come padre. Ogni piccolo gesto contribuisce a creare radici forti, proprio come in un albero Andrea Mingardi , autore di Un rospo nel bosco , esplora il tema della bellezza interiore e dell’accettazione di sé. Viviamo in una società che spesso giudica dall’aspetto, ma questa canzone insegna ai bambini a guardare oltre le apparenze

, autore di , esplora il tema della bellezza interiore e dell’accettazione di sé. Viviamo in una società che spesso giudica dall’aspetto, ma questa canzone insegna ai bambini a guardare oltre le apparenze Giulia Luzi , cantante e attrice, affronta il tema dell’intelligenza artificiale con Il principe Futù . Un principe del futuro ci mostra come la tecnologia possa essere una risorsa, ma senza dimenticare l’umanità e i sentimenti

, cantante e attrice, affronta il tema dell’intelligenza artificiale con . Un principe del futuro ci mostra come la tecnologia possa essere una risorsa, ma senza dimenticare l’umanità e i sentimenti Max Elias Kleinschmidt, giovane produttore, porta Jingle Band , una rivisitazione giocosa e originale del classico natalizio Jingle Bells , in chiave moderna e vivace. Scrivere per i bambini è un sogno che si realizza

Scopri le 14 canzoni in gara, clicca su continua.