Yunes LaGrintaa inizia una nuova fase del suo percorso artistico con il singolo “Joker”

Fuori venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Yunes LaGrintaa, “Joker“, per Warner Music Italy.

L’estate si è conclusa con il suo brano “Mentale“, dalle melodie fresche e leggere, e il rapper torna ora con un brano che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico, più introspettivo, in cui pone sé stesso al centro della narrazione.

Yunes possiede una grande capacità di raccontare storie autentiche, trasmettendo appieno i pensieri e le emozioni che lo attraversano, ed è proprio questa la sua forza e il motivo per cui ha deciso di dare spazio alla sua persona, dopo aver messo in luce il suo territorio in progetti passati come “BDM Mixtape“.

Il rapper torinese Yunes LaGrintaa, dal 2020 ad oggi, ha già collezionato brani da milioni di stream, tra cui i più popolari “Mariè“, “Giro La Nuit“, “Lacrime” con Zeta Cooper e “Passaggi di mano“, diventando uno dei nuovi nomi più influenti della scena urban italiana.

Proprio lo scorso venerdì è inoltre uscito “24/7“, il nuovo singolo di Mocro Yakuza che lo vede collaborare con Yunes.

Clicca qui per uno spoiler di “Joker“, il nuovo singolo di Yunes LaGrintaa, fuori venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali.