X Factor. Conferenza alla vigilia della finale: gli ospiti, i duetti con la Michielin e l’ombra del ritorno in Rai

X Factor Finale. Oggi si è tenuta la conferenza stampa per parlare della finale di X Factor 2022 prevista l’8 dicembre alle 21:15 al Forum Assago di Milano.

Erano presenti la conduttrice Francesca Michielin, i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e i finalisti di questa edizione, Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi, Tropea.

Si annunciano due ospiti della finale: Pinguini Tattici Nucleari e Meduza.

Ma cosa accadrà in finale?

Per la prima volta i concorrenti duetteranno con chi presenta. Sarà infatti Francesca Michielin a duettare con i concorrenti

si esibiranno tutti i giudici Ambra compresa, e Fedez presenterà il suo singolo Crisi di Stato .

Numerose domande sul clima respirato in questa edizione e sulle aspettative. Ciò che traspare da tutte le risposte è una grande umanità e sincerità del programma che offre numerosi strumenti per valorizzare i talenti. Questa finale è vissuta da tutti loro come una vera e propria festa, dimenticati anche i dissapori tra Fedez e Rkomi (che si abbracciano in camerino da quanto raccontano).

Facciamo un punto sulle risposte dei concorrenti:

I Santi Francesi sono felici di aver concluso il programma senza aver stravolto il loro modo di essere, hanno creato complicità insieme al loro giudice Rkomi. P.S: cercano casa, se qualcuno dei lettori vuole offrire un posto… se no ci penserà Rkomi.

Beatrice Quinta non molla Dargen D’Amico. Chiara la sua volontà di continuare un percorso, anche qui grande complicità e sinceramente è la concorrente che ha avuto una crescita enorme grazie ad X Factor e le scelte del suo giudice. L’abbiamo vista fiorire…

I Tropea e la love story con Ambra non è un Cringe Inferno. È reale anche il fatto che non si stavano simpatici all’inizio. Poi basta avere un obiettivo comune, ascoltarsi. Raccontano quanto sia stato prezioso il lavoro di Ambra a livello televisivo, mondo a cui loro non erano abituati. Highlander dei ballottaggi sono la band che ha suonato di più in assoluto ad X Factor, paradossalmente ci arrivano rilassati… vedremo.

Linda è quella che parla di meno ma è evidente il suo disagio di essere al centro dell’attenzione. Ringrazia tutti e dietro quel grazie c’è un mondo, il rapporto con Fedez è fraterno e si scorge in ogni sguardo, anche quando torna dalle prove e noi sentiamo che le fa i complimenti.

Molte domande per Fedez che racconta di quanto siano importanti i rapporti umani per la riuscita di un programma, nomina Eliana Guerra, colei che a suo avviso ha riportato X Factor all’antico splendore in Italia. Si parla anche della possibilità che X Factor passi alla Rai, su questo non arriva nessuna conferma ne smentita dai presenti ma Fedez in ogni caso è confermato come giudice anche nella prossima edizione.

Francesca Michielin dichiara di volersi concentrare sul disco e sul tour, alla risposta se le piacerebbe andare come co-conduttrice di Sanremo sembra non essere interessata.

Non ci resta che scoprire il vincitore… a giovedì