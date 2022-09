X Factor Audizioni poche lacrime e molte risate... Fedez sposa gente

X Factor Audizioni Seconda puntata del talent show. Tutti pronti per questa nuova serata, Ambra, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi tornano a cercare talenti per le loro squadre.

Questa volta la serata è un po’stiracchiata, senza colpi di scena se non una proposta di matrimonio tra i partecipanti del pubblico. La prima serata di audizioni ha regalato più emozioni. Ad ogni modo abbiamo provato a fare un riassunto di ciò che ci ha colpito di più. Ovviamente alcune performances sono talmente brevi a causa del montaggio che non siamo riusciti ad esprimere un giudizio. Inoltre ancora non capiamo il criterio che c’è sul fornire formazioni più approfondite su alcuni cantanti… forse saranno loro ad arrivare ai live? Vedremo… intanto segniamo i nomi.

