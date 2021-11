X Factor 2021: le pagelle del nostro critico musicale a tutti gli inediti del programma

X Factor 2021 inediti pagelle a cura del critico musicale Fabio Fiume.

Anche X Factor, come Amici di Maria De Filippi prima, ha preso abitudine di invadere il mercato con uscite multiple. Ci si potrebbe ragionare su sulla loro valenza; di positivo c’è che comunque, rispetto alle cover, si riesce ad inquadrare meglio il talento, anche se, a mio avviso, questi non dovrebbero uscire sul mercato fin quando, discograficamente, non si sia individuato l’inedito migliore, per lanciare una carriera ufficialmente.

Detto questo, sono comunque qui ad ascoltare questi brani e devo dire che ho trovato il livello medio sicuramente più che discreto. Essendo comunque prime prove ho cercato di limitarmi nella stringatura di un numero finale, di non allargarmi con facili entusiasmi ma anche di non affossare con giudizi lapidari nessuno.

Per onestà intellettuale devo dire che, a questo giro, il non affossare mi è venuto abbastanza facile mentre in qualche caso sarei stato anche più altino con i voti. Ma tant’è!

Chiudo dicendovi che nelle mie pagelle non ho inserito solo i brani inseriti in X Factor Mixtape Vol. 2, ma tutti gli inediti presentati da talent in gara durante le varie fasi del programma.

Ecco quindi a voi le pagelle di X Factor 2021 inediti. Cliccate in basso su continua per leggerle.